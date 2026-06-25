Saint-Jean-de-Liversay

Festival les Oies Sauvages

Thairé le Fagnoux Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Les Oies Sauvages relancent la 3ème édition du festival à Thairé le Fagnoux, le long de la Sèvre Niortaise !

Au programme spectacles, concerts, jeux et grand banquet.

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Thairé le Fagnoux Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festival.oies.sauvages@gmail.com

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English :

Les Oies Sauvages are bringing back the 3rd edition of the %E0 Thair%E9 le Fagnoux festival, along the S%E8vre Niortaise!

On the program: shows, concerts, games, and a grand banquet.

L’événement Festival les Oies Sauvages Saint-Jean-de-Liversay a été mis à jour le 2026-06-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin