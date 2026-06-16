Festival Les Ombres des Soirs Pas touche à MANRE Manre
Festival Les Ombres des Soirs Pas touche à MANRE Manre jeudi 16 juillet 2026.
Manre
Festival Les Ombres des Soirs Pas touche à MANRE
Terrain de tennis Manre Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Lieu de repli salle des fêtes
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Terrain de tennis Manre 08400 Ardennes Grand Est
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English :
Alternative venue: community hall
L’événement Festival Les Ombres des Soirs Pas touche à MANRE Manre a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme