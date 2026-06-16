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Festival Les Ombres des Soirs Pas touche à MANRE Manre

Festival Les Ombres des Soirs Pas touche à MANRE Manre

Festival Les Ombres des Soirs Pas touche à MANRE Manre jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Terrain de tennis

Ville : 08400 Manre

Département : Ardennes

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif :

Manre

Festival Les Ombres des Soirs Pas touche à MANRE

Terrain de tennis Manre Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Lieu de repli salle des fêtes
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Terrain de tennis Manre 08400 Ardennes Grand Est  

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English :

Alternative venue: community hall

L’événement Festival Les Ombres des Soirs Pas touche à MANRE Manre a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme