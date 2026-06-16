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Festival Les Ombres des Soirs Triste Provisoire à CORNAY Cornay

Festival Les Ombres des Soirs Triste Provisoire à CORNAY Cornay

Festival Les Ombres des Soirs Triste Provisoire à CORNAY Cornay samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Cour du château

Ville : 08250 Cornay

Département : Ardennes

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Cornay

Festival Les Ombres des Soirs Triste Provisoire à CORNAY

Cour du château Cornay Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Solution de repli salle des fêtes
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Cour du château Cornay 08250 Ardennes Grand Est  

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English :

Alternative venue: community hall

L’événement Festival Les Ombres des Soirs Triste Provisoire à CORNAY Cornay a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme