Festival Les Ombres des Soirs Triste Provisoire à CORNAY Cornay
Festival Les Ombres des Soirs Triste Provisoire à CORNAY Cornay samedi 18 juillet 2026.
Cornay
Festival Les Ombres des Soirs Triste Provisoire à CORNAY
Cour du château Cornay Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Solution de repli salle des fêtes
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Cour du château Cornay 08250 Ardennes Grand Est
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English :
Alternative venue: community hall
L’événement Festival Les Ombres des Soirs Triste Provisoire à CORNAY Cornay a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme