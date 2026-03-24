Festival les pieds dans la sauce

Civray-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Evénement devenu incontournable pour les amateurs de musiques actuelles, le festival Les Pieds dans la sauce revient pour une quinzième édition les 21 et 22 août 2026.

Programmation 2026 I, a bird Radio Tutti Meule Foro de Bum Marave Back and Forth Uprisers Ourses …

Evénement devenu incontournable pour les festivaliers amateurs de musiques actuelles, le festival Les Pieds dans la sauce est de retour pour sa quatorzième édition les 21 et 22 août 2026.

Un festival familial aux valeurs environnementales et de développement durable où boissons et restauration sont issues de l’agriculture biologique locale. Quant au site juste à côté du barrage à aiguilles de Civray-de-Touraine, il est aménagé par l’association La Sauce rurale Sound System avec des matériaux de récupération. La programmation musicale est éclectique et défend les musiques émergentes et les nouvelles esthétiques qu’elles soient acoustiques, rock ou électroniques.

Programmation 2026 I, a bird Radio Tutti Meule Foro de Bum Marave Back and Forth Uprisers Ourses Ellen a 15 .

Civray-de-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63

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English : Festival with your feet in the sauce

A not-to-be-missed event for fans of contemporary music, Les pieds dans la sauce returns for its thirteenth edition on August 23 and 24, 2024.

L’événement Festival les pieds dans la sauce Civray-de-Touraine a été mis à jour le 2026-03-21 par ADT 37