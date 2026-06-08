Port-Bail-sur-Mer

Festival Les Premiers Jours d’Été

Port-Bail-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Les Premiers Jours d’Été, c’est LE festival de la création cinématographique et audiovisuelle normande. Ancré au cœur du bourg de Saint-Lô d’Ourville, le festival de documentaires et de courts-métrages revient les 26, 27 et 28 juin 2026 pour sa 3e édition.

Depuis 2023, l’équipe du festival programme des films qui rayonnent par la diversité de leurs expressions et leur capacité à s’adresser à tous les publics. Films normands, de la France ou du monde entier, toutes les provenances et tous les thèmes peuvent se côtoyer aux Premiers Jours d’Été, même si les œuvres conservent la plupart du temps un lien étroit avec notre région.

Une promesse programmer des films et des artistes qui rassemblent, interrogent, émeuvent, cultivent ou divertissent, en permettant aux publics habitants curieux, amateurs et professionnels de se mélanger, de se côtoyer dans la plus grande simplicité.

​​​Concerts, restauration, buvette et animations s’invitent chaque année aux festivités, avec la part belle faite aux artistes et producteurs du territoire.

Les Premiers Jours d’Été, c’est une invitation à partager un moment suspendu, le temps d’un week-end de trois jours, alors que pour la plupart d’entre nous, les vacances d’été sont encore loin… .

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Premiers Jours d’Été

L’événement Festival Les Premiers Jours d’Été Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cotentin