Port-Bail-sur-Mer

Festival Les Premiers Jours d’Été Soirée Drag Show

Port-Bail-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les Premiers Jours d’Été, c’est LE festival de la création cinématographique et audiovisuelle normande. Ancré au cœur du bourg de Saint-Lô d’Ourville, le festival de documentaires et de courts-métrages revient les 26, 27 et 28 juin 2026 pour sa 3e édition.

Depuis 2023, l’équipe du festival programme des films qui rayonnent par la diversité de leurs expressions et leur capacité à s’adresser à tous les publics. Films normands, de la France ou du monde entier, toutes les provenances et tous les thèmes peuvent se côtoyer aux Premiers Jours d’Été, même si les œuvres conservent la plupart du temps un lien étroit avec notre région.

Une promesse programmer des films et des artistes qui rassemblent, interrogent, émeuvent, cultivent ou divertissent, en permettant aux publics habitants curieux, amateurs et professionnels de se mélanger, de se côtoyer dans la plus grande simplicité.

Le samedi 27 juin, le Festival accueille le Cabaret de la Sirène à barbe, qui débarque avec un drag show haut en couleurs, mêlant performances musicales, humour et cirque. Un spectacle audacieux et festif, qui augure une ambiance aussi flamboyante qu’inoubliable sous le grand chapiteau.

Avec ou sans repas, faites votre choix, et prenez place pour une soirée exceptionnelle avec le Cabaret de la Sirène à barbe !

La réservation pour la soirée Drag Show ne donne pas accès à la programmation du Festival Les Premiers Jours d’Eté. Pour réserver vos billets pour le festival, rendez-vous sur la page dédiée dans le lien inter-offres disponible plus bas. .

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Festival Les Premiers Jours d’Été Soirée Drag Show

L’événement Festival Les Premiers Jours d’Été Soirée Drag Show Port-Bail-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cotentin