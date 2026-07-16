Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance, Nantes Centre et Quartiers, Nantes
lundi 24 août 2026 · Nantes Centre et Quartiers · Nantes
Informations pratiques
Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance 24 – 30 août Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T10:00:00+02:00 – 2026-08-24T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T15:30:00+02:00
40e édition – du 24 au 30 août 2026 à Nantes
Le festival Les Rendez-vous de l’Erdre est à la fois l’un des plus grands festivals de jazz en France et un rassemblement nautique rare. Entièrement gratuit, il prend place chaque fin d’été depuis 1987, durant une semaine, en extérieur sur l’espace public. Le festival se déroule à Nantes et dans 14 autres villes de Loire-Atlantique, sur 86 km le long de l’Erdre et du canal de Nantes à Brest.
Plus d’informations sur https://www.rendezvouserdre.com/
Nantes Centre et Quartiers ., Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Rendezvousdelerdre/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.rendezvouserdre.com/ »}] [{« link »: « https://www.rendezvouserdre.com/ »}]
La rencontre inédite du jazz et de la Belle plaisance
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