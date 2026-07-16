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Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance, Nantes Centre et Quartiers, Nantes

lundi 24 août 2026 · Nantes Centre et Quartiers · Nantes

Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance, Nantes Centre et Quartiers, Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Nantes Centre et Quartiers
Adresse
., Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance 24 – 30 août Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T10:00:00+02:00 – 2026-08-24T15:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T15:30:00+02:00

40e édition – du 24 au 30 août 2026 à Nantes

Le festival Les Rendez-vous de l’Erdre est à la fois l’un des plus grands festivals de jazz en France et un rassemblement nautique rare. Entièrement gratuit, il prend place chaque fin d’été depuis 1987, durant une semaine, en extérieur sur l’espace public. Le festival se déroule à Nantes et dans 14 autres villes de Loire-Atlantique, sur 86 km le long de l’Erdre et du canal de Nantes à Brest.

Plus d’informations sur https://www.rendezvouserdre.com/

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La rencontre inédite du jazz et de la Belle plaisance

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