Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance, Nantes Centre et Quartiers, Nantes

Informations pratiques

Festival Les Rendez-vous de l’Erdre – Jazz et Belle plaisance 24 – 30 août Nantes Centre et Quartiers Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T10:00:00+02:00 – 2026-08-24T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T15:30:00+02:00

40e édition – du 24 au 30 août 2026 à Nantes

Le festival Les Rendez-vous de l’Erdre est à la fois l’un des plus grands festivals de jazz en France et un rassemblement nautique rare. Entièrement gratuit, il prend place chaque fin d’été depuis 1987, durant une semaine, en extérieur sur l’espace public. Le festival se déroule à Nantes et dans 14 autres villes de Loire-Atlantique, sur 86 km le long de l’Erdre et du canal de Nantes à Brest.

Plus d’informations sur https://www.rendezvouserdre.com/

Nantes Centre et Quartiers ., Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Rendezvousdelerdre/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.rendezvouserdre.com/ »}] [{« link »: « https://www.rendezvouserdre.com/ »}]

La rencontre inédite du jazz et de la Belle plaisance