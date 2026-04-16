Festival Les Rias 2026 Quimperlé
Festival Les Rias 2026 Quimperlé mercredi 26 août 2026.
Quimperlé
Festival Les Rias 2026
Communes du Pays de Quimperlé Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-26
Le Fourneau, Centre national des arts de la rue et de l’espace public, co-organise avec Quimperlé Communauté le Festival Les Rias qui se déroulera du mercredi 26 au samedi 29 août 2026. Pendant quatre jours, le théâtre de rue irriguera le territoire avec de nombreux rendez-vous artistiques sur les communes de Quimperlé, Guilligomarc’h, Saint-Thurien, Tréméven, Clohars-Carnoët, Scaër, Baye et Riec-sur-Bélon
Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de rue en Bretagne qui fait la part belle aux créations en irriguant le Pays de Quimperlé.
Un festival aypique et original qui se joue du territoire, de ses espaces ruraux, urbains et littoraux.
Partez pour une expédition artistique dans plusieurs communes entre terre et mer.
Les Rias, c’est aussi l’occasion de découvrir des lieux nouveaux, insolites ou mouvants qui feront résonner des formes monumentales, des spectacles intimistes et des moments poétiques à partager entre amis ou en famille, dans un coin de l’été. .
Communes du Pays de Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English : Festival Les Rias 2026
L’événement Festival Les Rias 2026 Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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