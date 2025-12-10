Festival Les Rodins des Bois Artistes et artisans d’art en action Saint-Léger-la-Montagne
Festival Les Rodins des Bois Artistes et artisans d’art en action Saint-Léger-la-Montagne dimanche 12 juillet 2026.
Festival Les Rodins des Bois Artistes et artisans d’art en action
Lascaux Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-12
Prenez le temps de découvrir une trentaine d’artistes en action et de dialoguer avec eux. Rencontre avec des sculpteurs (bois, pierre, métal), peintres, céramistes (porcelaine, raku), émailleurs, vitrailliste… dans un parc arboré de 3 hectares. .
Lascaux Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 85 75 info@rodinsdesbois.fr
English : Festival Les Rodins des Bois Artistes et artisans d’art en action
L’événement Festival Les Rodins des Bois Artistes et artisans d’art en action Saint-Léger-la-Montagne a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Monts du Limousin