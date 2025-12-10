Festival Les Rodins des Bois Artistes et artisans d’art en action Saint-Léger-la-Montagne

Festival Les Rodins des Bois Artistes et artisans d’art en action

Lascaux Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-14

2026-07-12

Prenez le temps de découvrir une trentaine d’artistes en action et de dialoguer avec eux. Rencontre avec des sculpteurs (bois, pierre, métal), peintres, céramistes (porcelaine, raku), émailleurs, vitrailliste… dans un parc arboré de 3 hectares. .

Lascaux Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 85 75 info@rodinsdesbois.fr

