Festival Les Transes Cévenoles Sumène
Festival Les Transes Cévenoles Sumène samedi 18 juillet 2026.
Sumène
Festival Les Transes Cévenoles
Sumène Gard
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-19 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Deux jours de concerts, de spectacles, de découvertes et de rencontres au cœur du village cévenol de Sumène.
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Sumène 30440 Gard Occitanie contact@leselvis.org
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English :
Two days of concerts, shows, discoveries and encounters in the heart of the Cévennes village of Sumène.
L’événement Festival Les Transes Cévenoles Sumène a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Sud Cévennes