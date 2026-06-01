Sumène

Festival Les Transes Cévenoles

Sumène Gard

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-19 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Deux jours de concerts, de spectacles, de découvertes et de rencontres au cœur du village cévenol de Sumène.

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Sumène 30440 Gard Occitanie contact@leselvis.org

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English :

Two days of concerts, shows, discoveries and encounters in the heart of the Cévennes village of Sumène.

L’événement Festival Les Transes Cévenoles Sumène a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Sud Cévennes