Barfleur

Festival Les Traversées Tatihou Collection d’un voyageur

1 Rue Saint-Nicolas Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:30:00

fin : 2026-08-13 11:20:00

Date(s) :

2026-08-13

Collection d’un voyageur est une “exposition-spectacle interactive”, une invitation au voyage au cœur de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale. Près de 150 instruments traditionnels composent cette collection, qui prend toute sa dimension sous une tente nomade, transformée en un véritable espace intime et poétique.

Guidés par un étonnant voyageur, les spectateurs sont invités à découvrir et à utiliser, à travers un jeu interactif, d’authentiques instruments de musique. Ce voyageur ne s’adresse à eux qu’en parlant le Wolof du Sénégal, le Malinké de la Guinée et le Bambara du Mali. Sans passer par la traduction, il amène petits et grands à écouter, observer et comprendre par l’expérience. Les spectateurs manipulent les instruments, explorent les sons et deviennent progressivement les musiciens du spectacle.

Le spectacle se termine par un jeu collectif avec environ 30 tambours, les Sabar du Sénégal, suivi d’un temps d’échange avec le public en français.

Jean-Marie Mallet percussions

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Infos pratiques

Pour entrer sous la tente, les spectateurs sont invités à se déchausser et à s’asseoir sur des tapis, favorisant une immersion chaleureuse et conviviale.

Spectacle adapté au jeune public et à leurs accompagnants.

Durée 50min .

1 Rue Saint-Nicolas Barfleur 50760 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Collection d’un voyageur

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Collection d’un voyageur Barfleur a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture