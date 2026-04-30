Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Concerts-promenade Christine Zayed Sylvain Barou et Habib Meftah Ablaye Cissoko

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:30:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Trois mini-concerts vous sont proposés par les artistes de la programmation du festival avec une balade guidée, des médiations sur l’environnement et les plantations dans les jardins de l’île. Ces temps musicaux et de sensibilisation à l’environnement qui nous entoure, se font par groupe de 30 personnes pour bénéficier d’un moment intimiste et hors du temps bercé par de la musique acoustique.

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Infos pratiques

Le billet de concert comprend la traversée en bateau.

Aller à choisir lors de votre réservation, 13h30 ou 14h en bateau

Retour à partir de 16h55 jusqu’à 20h10 dernier délai à pied

Embarquement à la capitainerie bureau du port , 15 min avant l’horaire de passage noté sur le billet de concert. .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Concerts-promenade Christine Zayed Sylvain Barou et Habib Meftah Ablaye Cissoko

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Concerts-promenade Christine Zayed Sylvain Barou et Habib Meftah Ablaye Cissoko Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture