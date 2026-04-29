Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Pause lecture avec la Bibli’ambule

Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-12 13:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Envie de lire un bouquin en plein air et de manière originale ? Venez découvrir la Bibli’ambule !

Le concept lire dans des lieux improbables, en tout confort ! Un panel de livres spécialement sélectionnés pour le festival n’attend qu’à être découvert.

La Bibliambule promeut la culture, le partage et la détente. C’est un îlot de lenteur dans un océan de vitesse souligne Amandine Lagut la designer à l’origine de ce projet. Le 02/10/2014 (Mis à jour le 06/10/2014) Bruno Texier

Je suis passionnée de lecture et c’est pour cela que je désire partager cette passion avec de nouveaux publics. Les 7 hamacs que je déploie autour de moi attirent les passants désireux de se délasser et prendre du temps à retrouver ou découvrir le goût de la lecture.

____

Infos pratiques

Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Tous les jours de 13h à 18h et de 14h30 à 18h le samedi. .

Place Belle-Isle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Traversées Tatihou Pause lecture avec la Bibli’ambule

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Pause lecture avec la Bibli’ambule Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture