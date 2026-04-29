Festival Les Traversées Tatihou Session irlandaise Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou Session irlandaise Saint-Vaast-la-Hougue dimanche 16 août 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou Session irlandaise
20 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Cette année, place à la fête avec le retour des sessions irlandaises ! Guillaume Hugot accueille des musiciens venus de France et d’Irlande pour partager la musique et faire vibrer Saint-Vaast-la-Hougue. Dans les bars, cafés et restaurants, la musique traditionnelle irlandaise s’installe et rassemble. Ces rencontres spontanées sont l’occasion de découvrir, jouer ou simplement écouter des airs venus d’Irlande.
Musiciens, curieux, passionnés rejoignez les sessions avec votre instrument ou votre envie de vivre un beau moment en musique.
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Infos pratiques
Gratuit, dans la limite des places disponibles. .
20 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr
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English : Festival Les Traversées Tatihou Session irlandaise
L’événement Festival Les Traversées Tatihou Session irlandaise Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-29 par CD50 Culture
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