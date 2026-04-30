Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse de couple Mazurka variations et créations

Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:45:00

fin : 2026-08-16 17:15:00

Date(s) :

2026-08-16

Mazurka variations et créations

Ecoute et subtilité du guidage pour partager ensemble le plaisir de la danse à deux. Nous parlerons d’Abrazo, de complicité et de la délicatesse du mouvement pour le rendre beau. Nous vous invitons à découvrir nos créations pour jouer sur un nouveau répertoire de danse folk.

Intervenants Michel Régnier et Isabelle Guillotte accompagnés de Philippe Gaillard à la musique et de Danielle Delouw (La Chavannée) et Yohann Petiot (Jimbr’tée) à la danse

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Infos pratiques

Vous maitrisez le pas de base. Tout public.

Stage organisé par l’association Envie de P’tit Bal.

Infos et réservation par mail regnier.michel@wanadoo.fr ou au 06 33 54 11 60 .

Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse de couple Mazurka variations et créations

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse de couple Mazurka variations et créations Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture