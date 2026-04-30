Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse de couple Mazurka variations et créations Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse de couple Mazurka variations et créations Saint-Vaast-la-Hougue dimanche 16 août 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse de couple Mazurka variations et créations
Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:45:00
fin : 2026-08-16 17:15:00
Date(s) :
2026-08-16
Mazurka variations et créations
Ecoute et subtilité du guidage pour partager ensemble le plaisir de la danse à deux. Nous parlerons d’Abrazo, de complicité et de la délicatesse du mouvement pour le rendre beau. Nous vous invitons à découvrir nos créations pour jouer sur un nouveau répertoire de danse folk.
Intervenants Michel Régnier et Isabelle Guillotte accompagnés de Philippe Gaillard à la musique et de Danielle Delouw (La Chavannée) et Yohann Petiot (Jimbr’tée) à la danse
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Infos pratiques
Vous maitrisez le pas de base. Tout public.
Stage organisé par l’association Envie de P’tit Bal.
Infos et réservation par mail regnier.michel@wanadoo.fr ou au 06 33 54 11 60 .
Place du Général de Gaulle Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr
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English : Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse de couple Mazurka variations et créations
L’événement Festival Les Traversées Tatihou Stage de danse de couple Mazurka variations et créations Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture
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