Saint-Vaast-la-Hougue

Festival Les Traversées Tatihou Stranded Horse et Boubakar Cissokho

46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:30:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Depuis plusieurs années, le normand Yann Tambour, sous le nom de scène Stranded Horse, développe une œuvre musicale singulière et lumineuse, alliant folk anglo-saxon, chanson française et musique mandingue. A l’occasion d’une résidence à Dakar, il rencontre Boubakar Cissokho, joueur de kora sénégalais, descendant direct de celui qui a introduit la kora du Mali en Casamance. C’est le début d’une collaboration artistique, où la guitare et la kora s’entrelacent dans un dialogue musical empreint de complicité.

Avec leur dernier album The Warmth You Deserve, composé et enregistré dans le Cotentin, le duo invite à un voyage intime aux mélodies envoutantes et captivantes. La connivence entre les deux musiciens est devenue grande, les cordes se frottent, s’entremêlent, se charment et se répondent. Les compositions de Yann Tambour et le jeu de kora de Boubacar Cissokho vous transporteront dans un univers mythique, au centre de divers mondes musicaux.

Yann Tambour kora, guitare, chant.

Boubacar Cissokho kora. .

46 Rue Maréchal Foch Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Stranded Horse et Boubakar Cissokho

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Stranded Horse et Boubakar Cissokho Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-05-11 par CD50 Culture