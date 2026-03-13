Festival Les Trois Chaises La petite flûte enchantée église Saint Martin Allègre

Festival Les Trois Chaises La petite flûte enchantée

église Saint Martin 23 rue Porte de Monsieur Allègre Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Chanté et joué en français, rythmé par la spontanéité et les facéties de Papageno et Papagena, voici un véritable conte de fées musical illuminé par les ardentes et célébrissimes vocalises de la Reine de la Nuit.

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église Saint Martin 23 rue Porte de Monsieur Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 88 80 lestroischaises@gmail.com

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English :

Sung and performed in French, with the spontaneity and mischief of Papageno and Papagena, this is a veritable musical fairy tale illuminated by the Queen of the Night’s fiery, celebrated vocals.

L’événement Festival Les Trois Chaises La petite flûte enchantée Allègre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay