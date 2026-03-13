Festival Les Trois Chaises Musique du Monde

place du Marchédial Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Du rythme trépidant du choro brésilien aux lancinantes mélodies du fado portugais, sans oublier quelques escales du côté du rebetiko grec et de ses atmosphères enfumées, Quinta Feira nous balade d’un bout à l’autre des mers.

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place du Marchédial Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 09 88 80 lestroischaises@gmail.com

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English :

From the pulsating rhythms of Brazilian choro to the haunting melodies of Portuguese fado, not forgetting the smoky atmospheres of Greek rebetiko, Quinta Feira takes us from one end of the seas to the other.

L’événement Festival Les Trois Chaises Musique du Monde Allègre a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay