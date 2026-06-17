Festival les Volcaniques Le Gamounet Saint-Bonnet-près-Riom

Saint-Bonnet-près-Riom

Festival les Volcaniques

Le Gamounet 40 Rue de la République Saint-Bonnet-près-Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 30 – 30 – 48 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-08 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

L’Association Les Brayauds CDMDT 63 se réjouit de vous accueillir au Gamounet pour l’édition 2026 de notre festival de danses et musiques de pays du samedi 4 au mercredi 8 juillet, pour ces cinq journées et soirées Volcaniques !

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Le Gamounet 40 Rue de la République Saint-Bonnet-près-Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 63 36 75 contact@brayauds.fr

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English :

The Les Brayauds Association? CDMDT 63 is delighted to welcome you to Le Gamounet for the 2026 edition of our folk dance and music festival, from Saturday, July 4, through Wednesday, July 8—five days and evenings of volcanic fun!

L’événement Festival les Volcaniques Saint-Bonnet-près-Riom a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic