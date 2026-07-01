Festival les Z’Étangs d’Art Herencia rue du Stade Holving

Informations pratiques

Holving

Festival les Z’Étangs d’Art Herencia

rue du Stade Parking de la Mairie Holving Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 21:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Crée en hommage au peintre Fausto Olivares, Herencia est un spectacle de flamenco puro conçu pour les tablaos traditionnels. Le spectacle explore les ressorts dramatiques du flamenco, où el baile, el cante et el toque construisent des moments d’intensité et d’émotion. La tradition gitane et arabo-andalouse s’y exprime à travers un langage commun les artistes partagent la connaissance des codes qui leur permet d’improviser à l’intérieur d’une structure vivante, faite de liberté et d’écoute mutuelle.

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries au Centre Socioculturel.Tout public

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rue du Stade Parking de la Mairie Holving 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

Created as a tribute to the painter Fausto Olivares, *Herencia* is a *flamenco puro* show designed for traditional tablaos. The show explores the dramatic elements of flamenco, where dance, song, and guitar playing create moments of intensity and emotion. The Gypsy and Arab-Andalusian traditions are expressed through a shared language: the artists share a common understanding of the codes that allows them to improvise within a living structure built on freedom and mutual listening.

Refreshments and light snacks available on site.

In case of inclement weather, the event will be moved to the Sociocultural Center.

L’événement Festival les Z’Étangs d’Art Herencia Holving a été mis à jour le 2026-07-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES