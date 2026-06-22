Festival les Z’Étangs d’Art Le Chienchien des Babaskerville Cour de l’école Rémering-lès-Puttelange vendredi 10 juillet 2026.

Rémering-lès-Puttelange

Festival les Z’Étangs d’Art Le Chienchien des Babaskerville

Cour de l’école 3 rue de l’école Rémering-lès-Puttelange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10 21:15:00

Date(s) :

2026-07-10

Par la Cie La Rouille.

Ils sont de retour !

Après avoir fait le tour du monde avec son dernier coup d’archet, SH et Trévor, célèbre duo forain interprète des des aventures de Sherlock Holmes, revient plus fort et plus drôle avec Le Chienchien des Babaskerville. La libre adaptation de l’aventure la plus terrifiante du mythique détective mettra une fois de plus l’intelligence collective à profit les spectateurs qui parviendront à ne pas mourir de trouille seront partie prenante et mèneront l’enquête de Londres à la Lande de Dartmoor, sur les traces de l’horrible bête.

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries au multisports couvert.Tout public

0 .

Cour de l’école 3 rue de l’école Rémering-lès-Puttelange 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

By Cie La Rouille.

They’re back!

After touring the world with their latest performance, SH and Trévor—the famous traveling duo who bring the adventures of Sherlock Holmes to life—are back, better and funnier than ever with *The Hound of the Babaskervilles*. This free adaptation of the legendary detective’s most terrifying adventure will once again put collective intelligence to good use: audience members who manage not to die of fright will play an active role and lead the investigation from London to the moors of Dartmoor, on the trail of the horrible beast.

Refreshments and light snacks available on site.

In case of inclement weather, the event will be moved to the indoor sports center.

L’événement Festival les Z’Étangs d’Art Le Chienchien des Babaskerville Rémering-lès-Puttelange a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES