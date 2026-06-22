Festival les Z’Étangs d’Art Miss’Tic Cabaret Espace Jeux et Loisirs Grosbliederstroff

Informations pratiques

Grosbliederstroff

Festival les Z’Étangs d’Art Miss’Tic Cabaret

Espace Jeux et Loisirs 3 rue des Fermes Grosbliederstroff Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 21:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Spectacle Destiny

On y retrouve des tableaux phares, tel que l’incontournable French Cancan ou le Charleston, le tout sur des musiques modernes avec des chorégraphies dynamiques.

Un spectacle qui dépoussière le cabaret et un panel de costumes plumes, strass, paillettes époustouflant. Vivez un moment exceptionnel avec nos artistes à travers un cabaret revisité.

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

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Espace Jeux et Loisirs 3 rue des Fermes Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

Destiny Show:

It features iconic numbers, such as the unmissable French Cancan and the Charleston, all set to modern music with dynamic choreography.

A show that breathes new life into cabaret, featuring a breathtaking array of costumes adorned with feathers, rhinestones, and sequins. Experience an exceptional moment with our artists through this reimagined cabaret.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Festival les Z’Étangs d’Art Miss’Tic Cabaret Grosbliederstroff a été mis à jour le 2026-06-22 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES