Festival les Z’Étangs d’art Peggy Saoûle rue de l’école Rémering-lès-Puttelange

Informations pratiques

Rémering-lès-Puttelange

Festival les Z’Étangs d’art Peggy Saoûle

rue de l’école Cour de l’école Rémering-lès-Puttelange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 21:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Un come-back musical dans le meilleur des années 50-60-70 avec fraîcheur, énergie et convivialité ? C’est le pari réussi de Peggy Saoûle.

À 3 chanteurs-musiciens forts d’une expérience de près de 250 concerts, le groupe revisite les hits interplanétaires de ces incroyables années et en profite pour vous faire swinguer, danser et chanter !

Un répertoire éclectique qui va de Elvis Presley à Ray Charles en passant par The Beatles, Franck Sinatra, Jacques Dutronc, Stevie Wonder, Bob Dylan, Chuck Berry …

Adaptable à tout type d’événement, le Peggy Saoûle Show est le groupe parfait pour animer vos soirées et avec qui vous allez passer un moment inoubliable en musique !

Buvette et petite restauration sur place.

Repli en cas d’intempéries au multisports couvert.Tout public

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rue de l’école Cour de l’école Rémering-lès-Puttelange 57510 Moselle Grand Est +33 7 69 56 30 80 leszetangsdart@gmail.com

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English :

A musical comeback that captures the best of the ’50s, ’60s, and ’70s with freshness, energy, and a warm, friendly vibe? That’s exactly what Peggy Saoble has successfully achieved.

With three singer-musicians boasting nearly 250 concerts under their belts, the band revisits the timeless hits from those incredible decades and gets you swinging, dancing, and singing along!

An eclectic repertoire ranging from Elvis Presley to Ray Charles, including The Beatles, Frank Sinatra, Jacques Dutronc, Stevie Wonder, Bob Dylan, Chuck Berry, and more…

Suitable for any type of event, the Peggy Sao%FBle Show is the perfect band to liven up your evenings—and you’re sure to have an unforgettable time filled with music!

Refreshments and light snacks available on site.

In case of inclement weather, the event will be moved to the indoor sports complex.

L’événement Festival les Z’Étangs d’art Peggy Saoûle Rémering-lès-Puttelange a été mis à jour le 2026-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES