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Festival Lisle Sauvage Lisle

Festival Lisle Sauvage Lisle

Festival Lisle Sauvage Lisle vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 24350 Lisle

Département : Dordogne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Lisle

Festival Lisle Sauvage

Le Bourg Lisle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-05

Le festival LISLE SAUVAGE est organisé par l’association Rural Sauvage. La 7ème édition se tiendra les 5 & 6 Juin 2026
Profitez de 2 jours de déambulation musicale dans et autour du village de Lisle
Le festival LISLE SAUVAGE est organisé par l’association Rural Sauvage. La 7ème édition se tiendra les 5 & 6 Juin 2026
Profitez de 2 jours de déambulation musicale dans et autour du village de Lisle   .

Le Bourg Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   ruralsauvage@gmail.com

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English : Festival Lisle Sauvage

The LISLE SAUVAGE festival is organized by the Rural Sauvage association. The 7th edition will take place on June 5 & 6, 2026
Enjoy 2 days of musical wandering in and around the village of Lisle

L’événement Festival Lisle Sauvage Lisle a été mis à jour le 2026-05-22 par Val de Dronne

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