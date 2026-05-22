Festival Lisle Sauvage Lisle
Festival Lisle Sauvage Lisle vendredi 5 juin 2026.
Lisle
Festival Lisle Sauvage
Le Bourg Lisle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-05
Le festival LISLE SAUVAGE est organisé par l’association Rural Sauvage. La 7ème édition se tiendra les 5 & 6 Juin 2026
Profitez de 2 jours de déambulation musicale dans et autour du village de Lisle
Le festival LISLE SAUVAGE est organisé par l’association Rural Sauvage. La 7ème édition se tiendra les 5 & 6 Juin 2026
Profitez de 2 jours de déambulation musicale dans et autour du village de Lisle .
Le Bourg Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ruralsauvage@gmail.com
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English : Festival Lisle Sauvage
The LISLE SAUVAGE festival is organized by the Rural Sauvage association. The 7th edition will take place on June 5 & 6, 2026
Enjoy 2 days of musical wandering in and around the village of Lisle
L’événement Festival Lisle Sauvage Lisle a été mis à jour le 2026-05-22 par Val de Dronne
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