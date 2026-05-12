Lisle

Été Actif Pêche au coup à Lisle

Moulin du Pont Lisle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-19

Animation ludique encadrée par Kevin. Débutant ou pratiquant chevronné, rejoignez-nous pour vivre des sensations et découvrir les différentes méthodes de pêche ou vous perfectionner dans la pêche des carnassiers, de la carpe ou de la truite aux appâts naturels. 12 participants max. Dès 6 ans. 8€

Animation ludique en milieu aquatique encadrée par Kevin. Débutant ou pratiquant chevronné, rejoignez-nous pour vivre des sensations et découvrir les différentes méthodes de pêche ou vous perfectionner dans la pêche des carnassiers, de la carpe ou de la truite aux appâts naturels. 12 participants maximum. Dès 6 ans. Coût: 8 € .

Moulin du Pont Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 03 10 contact@perigord-inattendu.fr

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English : Été Actif Pêche au coup à Lisle

Fun activities supervised by Kevin. Whether you’re a beginner or a seasoned angler, join us to experience the thrill of discovering different fishing methods, or to perfect your skills at fishing for predators, carp or trout with natural bait. 12 participants max. From age 6. 8?

L’événement Été Actif Pêche au coup à Lisle Lisle a été mis à jour le 2026-05-12 par Val de Dronne