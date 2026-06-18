Vide-Grenier du 14 juillet Lisle
Vide-Grenier du 14 juillet Lisle mardi 14 juillet 2026.
Lisle
Vide-Grenier du 14 juillet
Le Bourg Lisle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Pour le 14 juillet, le Comité des Fêtes vous propose un vide grenier avec buvette de 9h à 18h Allée de Labrousse (2 € le mètre, réservations au 06 77 48 00 58), .
Le Bourg Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 00 58
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English : Vide-Grenier du 14 juillet
L’événement Vide-Grenier du 14 juillet Lisle a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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