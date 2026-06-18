Lisle

Vide-Grenier du 14 juillet

Le Bourg Lisle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Pour le 14 juillet, le Comité des Fêtes vous propose un vide grenier avec buvette de 9h à 18h Allée de Labrousse (2 € le mètre, réservations au 06 77 48 00 58), .

Le Bourg Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 00 58

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English : Vide-Grenier du 14 juillet

L’événement Vide-Grenier du 14 juillet Lisle a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne