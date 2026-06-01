Lisle

Fête de l’Été

Le Bourg Lisle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Fête de l’été à Lisle

Au programme

Exposition avicole, peintres dans la rue, exposition de vieilles voitures, vide grenier, fleuriste, céramiste et tant d’autres exposants…

Buvette et restauration possible sur place

Fête de l’été à Lisle

Au programme

Exposition avicole, peintres dans la rue, exposition de vieilles voitures, vide grenier, fleuriste, céramiste et tant d’autres exposants…

Buvette et restauration possible sur place .

Le Bourg Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 72 65 16

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English : Fête de l’Été

Lisle Summer Festival

? On the program:

Poultry show, street artists, vintage car show, yard sale, florist, potter, and many other vendors…

Refreshments and food available on site

L’événement Fête de l’Été Lisle a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne