Lisle

Festivités du 14 juillet

Le Bourg Lisle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Pour le 14 juillet, le Comité des Fêtes vous propose une belle soirée

A partir de 19h30 Grande soirée Place des Banquettes avec un repas grillades (entrée, plat et dessert à 18 € /adulte et 10 € pour les moins de 10 ans sur réservation au 06 77 48 00 58) suivi par un Bal gratuit animé par Thierry Combeau et Feu d’artifice offert par la municipalité à 23h. .

Le Bourg Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 00 58

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English : Festivités du 14 juillet

L’événement Festivités du 14 juillet Lisle a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne