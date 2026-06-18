Festivités du 14 juillet Lisle
Festivités du 14 juillet Lisle mardi 14 juillet 2026.
Lisle
Festivités du 14 juillet
Le Bourg Lisle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Pour le 14 juillet, le Comité des Fêtes vous propose une belle soirée
A partir de 19h30 Grande soirée Place des Banquettes avec un repas grillades (entrée, plat et dessert à 18 € /adulte et 10 € pour les moins de 10 ans sur réservation au 06 77 48 00 58) suivi par un Bal gratuit animé par Thierry Combeau et Feu d’artifice offert par la municipalité à 23h. .
Le Bourg Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 00 58
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English : Festivités du 14 juillet
L’événement Festivités du 14 juillet Lisle a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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