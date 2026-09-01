Festival littéraire de Thénac Salle Hélène Neveur Thénac
vendredi 2 octobre 2026 · Salle Hélène Neveur · Thénac
Informations pratiques
Thénac
Festival littéraire de Thénac
Salle Hélène Neveur 2 Rue de la Paix Thénac Charente-Maritime
Tarif : – – 10 EUR
Pass 2 films adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
À travers des conférences, des projections et des rencontres chaleureuses, diversifiées, les 2, 3 et 4 octobre 2026 le festival Thénac prend le large vous embarquera auprès de nos TÉMOINS du MONDE
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Salle Hélène Neveur 2 Rue de la Paix Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 26 75 94 festivalevasion.thenac@gmail.com
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English :
Through a diverse range of lectures, film screenings, and warm, welcoming gatherings, the Thénac Festival, taking place on October 2, 3, and 4, 2026, will set sail and take you on a journey with our WITNESSES FROM AROUND THE WORLD
L’événement Festival littéraire de Thénac Thénac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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