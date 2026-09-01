Festival littéraire de Thénac Salle Hélène Neveur Thénac

Informations pratiques

Thénac

Festival littéraire de Thénac

Salle Hélène Neveur 2 Rue de la Paix Thénac Charente-Maritime

Tarif : – – 10 EUR

Pass 2 films adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

À travers des conférences, des projections et des rencontres chaleureuses, diversifiées, les 2, 3 et 4 octobre 2026 le festival Thénac prend le large vous embarquera auprès de nos TÉMOINS du MONDE

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Salle Hélène Neveur 2 Rue de la Paix Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 26 75 94 festivalevasion.thenac@gmail.com

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English :

Through a diverse range of lectures, film screenings, and warm, welcoming gatherings, the Thénac Festival, taking place on October 2, 3, and 4, 2026, will set sail and take you on a journey with our WITNESSES FROM AROUND THE WORLD

L’événement Festival littéraire de Thénac Thénac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge