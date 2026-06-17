Festival Loire’s Ondes Mouzeil
Festival Loire’s Ondes Mouzeil vendredi 3 juillet 2026.
Mouzeil
Festival Loire’s Ondes
Parc monumental des scultures Mouzeil Loire-Atlantique
Tarif : 40 – 40 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Expérience électronique & instrumentale en milieu organique au parc de sculptures monumentales entre Teillé et Mouzeil.
Festival sur 3 jours.
Exposition d’artistes, jeux en plein air, espace de bien-être, atelier peinture…
Foodtruck et cuisine maison, options végétariennes.
Bar à prix doux.
Informations importantes
3 billets disponibles 1 jour, 2 jours ou 3 jours
Pas de vente sur place
Capacité limitée
Billeterie en ligne https://www.loiresondes.fr/ .
Parc monumental des scultures Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire festival.loires.ondes@gmail.com
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English :
An electronic and instrumental experiment in an organic setting at the monumental sculpture park between Teillé and Mouzeil.
L’événement Festival Loire’s Ondes Mouzeil a été mis à jour le 2026-06-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis