Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Loire’s Ondes Mouzeil

Festival Loire’s Ondes Mouzeil vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Parc monumental des scultures

Ville : 44850 Mouzeil

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 40 40 60

Mouzeil

Festival Loire’s Ondes

Parc monumental des scultures Mouzeil Loire-Atlantique

Tarif : 40 – 40 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

Expérience électronique & instrumentale en milieu organique au parc de sculptures monumentales entre Teillé et Mouzeil.
Festival sur 3 jours.

Exposition d’artistes, jeux en plein air, espace de bien-être, atelier peinture…

Foodtruck et cuisine maison, options végétariennes.
Bar à prix doux.

Informations importantes
3 billets disponibles 1 jour, 2 jours ou 3 jours
Pas de vente sur place
Capacité limitée

Billeterie en ligne https://www.loiresondes.fr/   .

Parc monumental des scultures Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire   festival.loires.ondes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An electronic and instrumental experiment in an organic setting at the monumental sculpture park between Teillé and Mouzeil.

L’événement Festival Loire’s Ondes Mouzeil a été mis à jour le 2026-06-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Mouzeil (Loire-Atlantique)