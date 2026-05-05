Festival Lucens Classique 2026, Chateau de Lucens, Lucens

Festival Lucens Classique 2026 5 – 7 juin Chateau de Lucens District de la Broye-Vully

Réserver en Ligne :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Habituellement fermé au public, le Château de Lucens, à seulement 20 minutes de Lausanne, ouvre ses portes pour la 6ème édition du festival Lucens Classique qui fait la part belle aux artistes locaux comme aux grands noms de la scène internationale.

Plus qu’un simple festival, c’est une expérience unique mêlant concerts, délices gastronomiques des chefs Xavier Bats et Pierrick Suter, et même un brin de poésie sous les étoiles. Avec Nuit à la Ferme du Château si souhaité !

Durant 3 jours, participez à des activités foisonnantes comme la visite guidée des lieux, une dégustation de vin, un éveil corporel et des concerts intimes au cœur d’une ambiance chaleureuse au sein d’un château féérique…

Au programme :

VENDREDI 5 JUIN 2026

18h30 – Concert et dîner gastronomique par Pierrick Suter (Hôtel de la Gare, Lucens) / Dmitry Smirnov, violon et Sergei Redkin, piano

Dès 22h – Concert aux étoiles : Duo SamSara, théorbe et guitare

SAMEDI 6 JUIN 2026

17h – Concert Vibe Rouvet, chant et Antoine Préat, piano

18h30 – Concert et repas gastronomique par Xavier Bats / Lionel Cottet, violoncelle et Jorge Viladoms, piano

Dès 22h – Concert aux étoiles : Fanny Chellé, clarinette et loops

DIMANCHE 7 JUIN 2026

10h – Concert gratuit à la Chapelle du Château : The Woodgies

11h – Brunch et spectacle musical familles dès 7 ans / Duel de piano : Florian Favre, Lucas Buclin, piano et Grégoire Leresche, arbitre

Retrouvez le programme complet sur le site : https://lucensclassique.ch

Chateau de Lucens Chemin du Pont-Levis 5 Lucens (1522) Lucens 1522 Lucens District de la Broye-Vully Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://lucensclassique.ch/informations-pratiques/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://lucensclassique.ch/billeterie/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://lucensclassique.ch »}] [{« link »: « https://lucensclassique.ch »}]

Le Festival Lucens Classique est heureux de vous présenter sa 6ème édition ! festival musique