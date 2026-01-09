Festival Lundis en scène 2026 – Plouescat l’atelier – pôle médiathèque de plouescat Plouescat 13 juillet – 17 août, les lundis Tarif plein – 18€, Tarif réduit (-12ans) – 9€, Pass 6 spectacles – 97€

Le Festival de théâtre professionnel de comédies Lundis en scène revient animer l’été Plouescatais pour sa 7ème édition 2026. Cette année encore 6 spectacles inédits pour ensoleiller vos lundis !

Inscrit dans la petite ville bretonne de Plouescat depuis 2018, le festival des Lundis en scène est l’événement théâtral de l’été dans le Finistère nord. À ce titre, nous accueillons pendant toute la saison estivale plus de 2500 spectateurs, en vous proposant sur 6 lundis soirs de l’été une offre culturelle et de divertissement de théâtre professionnel qui profite autant à un public local que de passage.

En ces jours un peu tourmentés, profitez de chaque occasion pour ensoleiller vos soirées, surtout les lundis !

**13 juillet – Petit jeu entre amis** – Les singes d’une nuit d’été

**20 juillet – Ado un jour, A dos toujours !** – Théâtre de Jeanne

**27 juillet – Chat en poche** – Théâtre de Jeanne

**3 août – Vacances obligatoires** – New BB Prod

**10 août – 5 minutes pas plus !** – Les petites Vadrouilles

**17 août – Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe** – PA Prod

Laissez-vous transporter par l’univers du Théâtre !

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet et nos réseaux sociaux !

**Réservations en ligne – [https://www.billetweb.fr/festival-lundis-en-scene](https://www.billetweb.fr/festival-lundis-en-scene)**

