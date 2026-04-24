Festival lycéen Festival al liseidi Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer

Festival lycéen Festival al liseidi

Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06 01:00:00

Date(s) :

2026-05-06

La Ville de Carhaix et l’Espace Glenmor apportent leur soutien à l’organisation du Festival lycéen Festival al liseidi Une initiative originale menée par les élèves des lycées Diwan et Paul Sérusier.

Cet événement conçu et imaginé par les lycéens a pour objectif d’offrir à toutes et à tous un moment de partage et de convivialité.

Le programme du festival s’annonce riche et diversifié

– Des animations ludiques proposées par les associations lycéennes, à partir de 16h30.

– Une buvette sans alcool et des crêpes maison pour ravir les gourmands.

– De 18h à minuit, une scène musicale mettant à l’honneur les talents locaux et émergeants avec Kalstra, Mitseu, Anaïs MVA, TBLZ et le Bagad Karaez.

Entre les concerts, des chants et danses bretonnes viendront ponctuer cette journée, célébrant ainsi la culture locale. .

Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

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English : Festival lycéen Festival al liseidi

L’événement Festival lycéen Festival al liseidi Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée