CLAJ Café Numérique itinérant à Treffrin Carhaix-Plouguer
CLAJ Café Numérique itinérant à Treffrin Carhaix-Plouguer mardi 28 avril 2026.
Carhaix-Plouguer
CLAJ Café Numérique itinérant à Treffrin
23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 10:30:00
fin : 2026-04-28 12:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Le prochain c@fé numérique itinérant prendra place sur la commune de Treffrin.
Il démarrera avec un atelier dont l’objectif sera de faire le point sur les savoir-faire et besoin des participant.e.s.
À la suite de cet atelier, une série de thématiques sera proposée chaque mardi. .
23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77
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English :
L’événement CLAJ Café Numérique itinérant à Treffrin Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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