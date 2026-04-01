Carhaix-Plouguer

CLAJ Café Numérique itinérant à Treffrin

23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:30:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Le prochain c@fé numérique itinérant prendra place sur la commune de Treffrin.

Il démarrera avec un atelier dont l’objectif sera de faire le point sur les savoir-faire et besoin des participant.e.s.

À la suite de cet atelier, une série de thématiques sera proposée chaque mardi. .

23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CLAJ Café Numérique itinérant à Treffrin Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée