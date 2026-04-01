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CLAJ Café Numérique itinérant à Treffrin Carhaix-Plouguer

CLAJ Café Numérique itinérant à Treffrin Carhaix-Plouguer mardi 28 avril 2026.

Adresse : 23 rue des martyrs

Ville : 29270 Carhaix-Plouguer

Département : Finistère

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Carhaix-Plouguer

CLAJ Café Numérique itinérant à Treffrin

23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 10:30:00
fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :
2026-04-28

Le prochain c@fé numérique itinérant prendra place sur la commune de Treffrin.
Il démarrera avec un atelier dont l’objectif sera de faire le point sur les savoir-faire et besoin des participant.e.s.
À la suite de cet atelier, une série de thématiques sera proposée chaque mardi.   .

23 rue des martyrs Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 18 77 

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English :

L’événement CLAJ Café Numérique itinérant à Treffrin Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

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