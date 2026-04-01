Maison des Mobilités Ateliers Repir Vélo Carhaix-Plouguer
Maison des Mobilités Ateliers Repir Vélo Carhaix-Plouguer samedi 25 avril 2026.
Carhaix-Plouguer
Maison des Mobilités Ateliers Repir Vélo
31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25 2026-09-19
Une fois par mois au printemps et pendant l’été, nous vous donnons rendez-vous pour des ateliers de réparation vélo.
Ces ateliers vous permettent d’apprendre à réaliser vous-même le diagnostic de l’état de votre vélo et à effectuer de petites réparations, avec l’accompagnement du vélociste Nicolas Grammatico.
De 14h à 17h, l’atelier se déroule en continu vous pouvez venir à tout moment sur cette plage horaire. .
31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 26 08 59
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English :
L’événement Maison des Mobilités Ateliers Repir Vélo Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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