Carhaix-Plouguer

Maison des Mobilités Ateliers Repir Vélo

31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27 2026-07-25 2026-09-19

Une fois par mois au printemps et pendant l’été, nous vous donnons rendez-vous pour des ateliers de réparation vélo.

Ces ateliers vous permettent d’apprendre à réaliser vous-même le diagnostic de l’état de votre vélo et à effectuer de petites réparations, avec l’accompagnement du vélociste Nicolas Grammatico.

De 14h à 17h, l’atelier se déroule en continu vous pouvez venir à tout moment sur cette plage horaire. .

31 rue Général Lambert Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 26 08 59

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English :

L’événement Maison des Mobilités Ateliers Repir Vélo Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée