Festival Lyrique Une Nuit à l’Opéra 2026 Théâtre de Verdure Sainte-Livrade-sur-Lot

Informations pratiques

Sainte-Livrade-sur-Lot

Festival Lyrique Une Nuit à l’Opéra 2026

Théâtre de Verdure 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Concert de clôture.

Présentée par Jean-Michel Dhuez de Radio Classique, cette soirée invite le public à découvrir comment les plus grands compositeurs ont puisé leur inspiration dans les chefs-d’œuvre de la littérature et du théâtre pour créer quelques-uns des plus beaux opéras du répertoire.

La première partie met à l’honneur des œuvres emblématiques telles que Les Noces de Figaro de Mozart ou Le Barbier de Séville de Rossini, dont les personnages et les intrigues sont devenus universels.

La seconde partie est consacrée à La Traviata de Verdi, inspirée de La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fils. À travers de larges extraits de cet opéra bouleversant, les artistes feront revivre l’histoire de Violetta, l’une des héroïnes les plus émouvantes du théâtre lyrique.

Une soirée d’exception pour conclure le festival, entre passion, drame et grandes émotions musicales. .

Théâtre de Verdure 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 30 16

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English :

Closing concert.

L’événement Festival Lyrique Une Nuit à l’Opéra 2026 Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne