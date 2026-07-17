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Festival Lyrique Une Nuit à l’Opéra 2026 Théâtre de Verdure Sainte-Livrade-sur-Lot

mardi 11 août 2026 · Théâtre de Verdure · Sainte-Livrade-sur-Lot

Festival Lyrique Une Nuit à l’Opéra 2026 Théâtre de Verdure Sainte-Livrade-sur-Lot

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
23 Avenue Jean Moulin
Ville
47110 Sainte-Livrade-sur-Lot
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Sainte-Livrade-sur-Lot

Festival Lyrique Une Nuit à l’Opéra 2026

Théâtre de Verdure 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Concert de clôture.
Présentée par Jean-Michel Dhuez de Radio Classique, cette soirée invite le public à découvrir comment les plus grands compositeurs ont puisé leur inspiration dans les chefs-d’œuvre de la littérature et du théâtre pour créer quelques-uns des plus beaux opéras du répertoire.
La première partie met à l’honneur des œuvres emblématiques telles que Les Noces de Figaro de Mozart ou Le Barbier de Séville de Rossini, dont les personnages et les intrigues sont devenus universels.
La seconde partie est consacrée à La Traviata de Verdi, inspirée de La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fils. À travers de larges extraits de cet opéra bouleversant, les artistes feront revivre l’histoire de Violetta, l’une des héroïnes les plus émouvantes du théâtre lyrique.
Une soirée d’exception pour conclure le festival, entre passion, drame et grandes émotions musicales.   .

Théâtre de Verdure 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 94 30 16 

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English :

Closing concert.

L’événement Festival Lyrique Une Nuit à l’Opéra 2026 Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne

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