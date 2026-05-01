Évrecy

Festival Ma Parole ! Spectacle Histoires Cruelles d’Enfants Terribles

6 Rue des Fossés Évrecy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Festival Ma Parole ! Spectacle Histoires Cruelles d’Enfants Terribles Evrecy

Festival Ma Parole ! Spectacle Histoires Cruelles d’Enfants Terribles Evrecy 30 mai 10h30 .

6 Rue des Fossés Évrecy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 57 49 mediatheque@ville-evrecy.fr

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English : Festival Ma Parole ! Spectacle Histoires Cruelles d’Enfants Terribles

Ma Parole ! Festival Show Histoires Cruelles d’Enfants Terribles Evrecy

L’événement Festival Ma Parole ! Spectacle Histoires Cruelles d’Enfants Terribles Évrecy a été mis à jour le 2026-05-17 par Orne Odon Tourisme