Histoire Cruelles d’enfants terribles, Médiathèque d’Evrecy, Évrecy
Histoire Cruelles d’enfants terribles, Médiathèque d’Evrecy, Évrecy samedi 30 mai 2026.
Histoire Cruelles d’enfants terribles Samedi 30 mai, 10h30 Médiathèque d’Evrecy Calvados
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00
Au début, on est dans le ventre de sa mère, tout va bien.
Mais quand on a des parents comme ceux de Namcouticouti, et qu’en plus le loup s’est promis de vous dévorer le jour de vos 4 ans… mieux vaut être malin et rusé pour s’en sortir !
Et qui sait, peut-être au final gagner la liberté.
Médiathèque d’Evrecy 6 Rue des Fossés, 14210 Évrecy Évrecy 14210 Calvados Normandie
Un spectacle conté et chanté aussi : gospel, raggamuffin et reggae sont au programme ! Tony Havart
Histoires Cruelles d’enfants terribles @Christophe Renault