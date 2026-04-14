Histoire Cruelles d’enfants terribles, Médiathèque d’Evrecy, Évrecy

Histoire Cruelles d’enfants terribles Samedi 30 mai, 10h30 Médiathèque d’Evrecy Calvados

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00

Au début, on est dans le ventre de sa mère, tout va bien.

Mais quand on a des parents comme ceux de Namcouticouti, et qu’en plus le loup s’est promis de vous dévorer le jour de vos 4 ans… mieux vaut être malin et rusé pour s’en sortir !

Et qui sait, peut-être au final gagner la liberté.

Médiathèque d’Evrecy 6 Rue des Fossés, 14210 Évrecy Évrecy 14210 Calvados Normandie

Un spectacle conté et chanté aussi : gospel, raggamuffin et reggae sont au programme ! Tony Havart

Histoires Cruelles d’enfants terribles @Christophe Renault