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Histoire Cruelles d’enfants terribles, Médiathèque d’Evrecy, Évrecy

Histoire Cruelles d’enfants terribles, Médiathèque d’Evrecy, Évrecy

Histoire Cruelles d’enfants terribles, Médiathèque d’Evrecy, Évrecy samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque d'Evrecy

Adresse : 6 Rue des Fossés, 14210 Évrecy

Ville : 14210 Évrecy

Département : Calvados

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : Entrée gratuite

Histoire Cruelles d’enfants terribles Samedi 30 mai, 10h30 Médiathèque d’Evrecy Calvados

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00

Au début, on est dans le ventre de sa mère, tout va bien.
Mais quand on a des parents comme ceux de Namcouticouti, et qu’en plus le loup s’est promis de vous dévorer le jour de vos 4 ans… mieux vaut être malin et rusé pour s’en sortir !
Et qui sait, peut-être au final gagner la liberté.

Médiathèque d’Evrecy 6 Rue des Fossés, 14210 Évrecy Évrecy 14210 Calvados Normandie
Un spectacle conté et chanté aussi : gospel, raggamuffin et reggae sont au programme ! Tony Havart

Histoires Cruelles d’enfants terribles @Christophe Renault

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