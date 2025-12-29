Festival Mang’Agen Games & Fiction Agen Agora Agen

Festival Mang’Agen Games & Fiction

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

2026-02-21

Le Festival Mang’Agen Games & Fiction en est à sa 6ème édition et offre de nombreuses surprises. Ce rendez-vous familial met en avant la Pop Culture avec des artistes, des ateliers, des concours de dessin et des défilés de cosplay. Il y aura des tournois de jeux vidéo, boutiques et spectacles.

Agen Agora 351 Avenue du Midi Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 48 49 50 agen-agora@miharu.fr

