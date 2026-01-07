Festival ManiFeste

Dans cette nouvelle édition, le festival annuel organisé par l’Ircam étend ses ambitions et ses dimensions. En son centre toujours, la création musicale et le spectacle vivant, la science et l’innovation, le multimédia et l’œuvre multi-signature, cette fois déployés dans de multiples lieux partenaires.

ManiFeste, c’est le Festival du Printemps à Paris qui ouvre largement ses espaces à la création musicale, à l’électronique et à la vitalité du spectacle vivant.

Du mercredi 20 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 :

payant

Ouverture billetterie en avril

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://manifeste.ircam.fr/ billetterie@ircam.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

