UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saleich

FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES Saleich

lundi 17 août 2026 · Saleich

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
EGLISE ST PÉ
Ville
31260 Saleich
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saleich

FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES

EGLISE ST PÉ Saleich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 15:00:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Festival Marguerite de Comminges Saison VII
Animation Contes et Arts graphiques   .

EGLISE ST PÉ Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33  contact@lejardindemusiques.fr

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English :

Marguerite de Comminges Festival, Season VII

L’événement FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES Saleich a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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