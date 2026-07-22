FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES Saleich
mardi 18 août 2026 · Saleich
Informations pratiques
Saleich
FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES
EGLISE ST PÉ Saleich Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Festival Marguerite de Comminges Saison VII
Concert + visite guidée 12 .
EGLISE ST PÉ Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33 contact@lejardindemusiques.fr
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English :
Marguerite de Comminges Festival, Season VII
L’événement FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES Saleich a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE