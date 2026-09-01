Festival Marin Marais 2026

Informations pratiques

Le Festival Marin Marais Paris renaît en septembre pour une 21ème édition sous la direction artistique du violiste Eliaz Hercelin

Après 20 ans d’existence sous le regard généreux du musicien Jean-Louis Charbonnier, le festival se réinvente à travers une nouvelle formule où la musique ancienne dialogue avec les arts au sein de la ville lumière.

Au programme :

De la musique baroque

Des croisements artistiques inédits

De nouveaux lieux emblématiques au cœur de la capitale

Une équipe formidable pour porter ce rendez-vous incontournable et créer des moments d’émotion uniques.

Rendez-vous du 22 au 27 septembre 2026 à Paris

Une nouvelle édition où la splendeur du baroque fusionne avec l’énergie de la modernité et de l’ouverture.

Du mardi 22 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

payant

PASS FESTIVAL* : 90 €

PASS 3 CONCERT** : 50 €

PLEIN TARIF : 20 €

TARIF REDUIT : 15 €

*PASS festival : accès à tous les concerts + la soirée secrète avec Lucile Boulanger au Silencio Club

**pass 3 concerts : accès à 3 concerts du festival sur réservation + la soirée secrète avec Lucile Boulanger au Silencio Club

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-28T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://festivalmarinmarais.odoo.com/ barbarocomusic.prod@gmail.com



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