Festival médiéval au Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers samedi 11 juillet 2026.
Route de Chinon Les Trois-Moutiers Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-07-11
Fort du succès de sa première édition, le château renouvelle son festival médiéval pour une journée immersive et spectaculaire Démonstrations de béhourd (combat médiéval en armure), Tir à l’arbalète, Troupes musicales et danses médiévales, Déambulations vikings, Marché d’artisans et foodtrucks.
Un véritable voyage dans le temps, au croisement de la reconstitution historique et de la fête populaire. .
Route de Chinon Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine
