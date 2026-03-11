Festival médiéval au Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers

Festival médiéval au Château de la Mothe-Chandeniers

Route de Chinon Les Trois-Moutiers Vienne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

2026-07-11

Fort du succès de sa première édition, le château renouvelle son festival médiéval pour une journée immersive et spectaculaire Démonstrations de béhourd (combat médiéval en armure), Tir à l’arbalète, Troupes musicales et danses médiévales, Déambulations vikings, Marché d’artisans et foodtrucks.

Un véritable voyage dans le temps, au croisement de la reconstitution historique et de la fête populaire. .

