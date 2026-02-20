Festival Mégafaune 4ème édition

Stade Alain Dralet GERMAINE Germaine Marne

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Début : 2026-05-30 17:00:00

Le samedi 30 mai dès 17h, le festival Megafaune s’installe à Germaine pour une soirée rock, punk et électro au cœur des bois.Tout public

Un festival à taille humaine et vraiment top moumoute !

Sur scène Camilla Sparksss, Chaufau, Acid Gras, Mata-Hari, Pamplemousse et Kaesarian.Six groupes venus de Suisse, de Béziers, Paris et de la Réunion pour faire vibrer la clairière.Ici, on échange avec notre monnaie locale les Blaireaux. .

Stade Alain Dralet GERMAINE Germaine 51160 Marne Grand Est

English : Festival Mégafaune 4ème édition

On Saturday, May 30 from 5pm, the Megafaune festival moves to Germaine for an evening of rock, punk and electro in the heart of the woods.

