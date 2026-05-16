Melleran

Festival Melleran Part en Live

Place de l’Église Melleran Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le festival Melleran Part en Live revient pour une 9e édition déchaînée !

Préparez vos oreilles, vos chaussures et votre bonne humeur le site ouvre à 14h et on enchaîne direct avec ambiance musicale, soleil et good vibes !

Au menu festif

– Tournoi de palets où l’on joue sa réputation

– Marché artisanal pour chiner des pépites

– Théâtre de rue qui débarque sans prévenir

– Spectacle familial, accessible à tous.tes

– 5 concerts en soirée pour secouer Melleran jusqu’au bout de la nuit

Et évidemment…

– Une buvette qui saura vous hydrater

– De la restauration pour survivre au rythme

Bonus qui font plaisir

– Prix LIBRE et CONSCIENT

– Parking GRATUIT

– Camping GRATUIT (oui, vous pourrez dormir sur place… ou essayer)

– Dynamique éco-responsable

On vous attend pour faire trembler Melleran ! .

Place de l’Église Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 68 51 09 melleranpartenlive@gmail.com

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English : Festival Melleran Part en Live

L’événement Festival Melleran Part en Live Melleran a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois