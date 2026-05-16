Festival Melleran Part en Live Melleran
Festival Melleran Part en Live Melleran samedi 13 juin 2026.
Melleran
Festival Melleran Part en Live
Place de l’Église Melleran Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le festival Melleran Part en Live revient pour une 9e édition déchaînée !
Préparez vos oreilles, vos chaussures et votre bonne humeur le site ouvre à 14h et on enchaîne direct avec ambiance musicale, soleil et good vibes !
Au menu festif
– Tournoi de palets où l’on joue sa réputation
– Marché artisanal pour chiner des pépites
– Théâtre de rue qui débarque sans prévenir
– Spectacle familial, accessible à tous.tes
– 5 concerts en soirée pour secouer Melleran jusqu’au bout de la nuit
Et évidemment…
– Une buvette qui saura vous hydrater
– De la restauration pour survivre au rythme
Bonus qui font plaisir
– Prix LIBRE et CONSCIENT
– Parking GRATUIT
– Camping GRATUIT (oui, vous pourrez dormir sur place… ou essayer)
– Dynamique éco-responsable
On vous attend pour faire trembler Melleran ! .
Place de l’Église Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 68 51 09 melleranpartenlive@gmail.com
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English : Festival Melleran Part en Live
L’événement Festival Melleran Part en Live Melleran a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pays Mellois