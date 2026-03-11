Festival Mi/Mi à Limoges et à Nexon Le Vaisseau Parc du Château Nexon

Festival Mi/Mi à Limoges et à Nexon

Le Vaisseau Parc du Château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : 56 – 56 – EUR

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

2026-05-22

Du vendredi 22 au lundi 25 mai, le Théâtre de l’Union Centre dramatique national et Le Sirque Pôle national cirque s’unissent et inventent ensemble un nouveau rendez-vous, le festival Mi/Mi, un espace de fête où se mêlent théâtre et cirque, créations nouvelles et rencontres inspirantes, de Limoges à Nexon.

Mi/Mi, comme mi-cirque, mi-théâtre ou l’inverse, évidemment.

Mi/Mi, comme mi-intérieur, mi-extérieur ou l’inverse, évidemment.

Le Sirque invite le Théâtre, et le Théâtre de l’Union invite le Cirque.

Pendant quatre jours, Mi/Mi est une invitation à traverser les frontières esthétiques, un parcours festif et artistique entre ville et campagne, entre patrimoine et nature, entre cirque à Limoges et théâtre à Nexon. .

