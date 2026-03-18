Festival Mi/Mi Spectacle Armour Théâtre de l’Union Limoges

Festival Mi/Mi Spectacle Armour

Théâtre de l’Union 20 rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : 56 – 56 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Dans le cadre du festival Mi/Mi au Théâtre de l’Union CDN à Limoges

Armour est une performance qui explore la masculinité avec le désir de la redéfinir et d’accueillir un changement ouvrant les bras à l’amour pluriel.

Dans un langage fait de danse et de portés acrobatiques revisités, le trio de performers se confronte aux aspects toxiques de la virilité, en particulier sa part de violence, pour la transformer et ouvrir un espace de fragilité nécessaire. L’engagement physique fort est au service d’une relation à l’autre basée sur la confiance et le respect de l’intimité. Les corps sont ici des figures intemporelles qui posent des actes et des questionnements parfois troublants, sans provocation ni inhibition, où la douceur et l’autodérision trouvent leur place.

Durée 1h Conseillé + 14 ans .

Théâtre de l’Union 20 rue des Coopérateurs Limoges 87006 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Festival Mi/Mi Spectacle Armour

L’événement Festival Mi/Mi Spectacle Armour Limoges a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus