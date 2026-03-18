Festival Mi/Mi Spectacle Commencer à exister Théâtre de l’Union Limoges

Festival Mi/Mi Spectacle Commencer à exister

Théâtre de l’Union 20 rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : 56 – 56 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Dans le cadre du festival Mi/Mi au Théâtre de l’Union CDN à Limoges

Quitter la violence. Chercher la douceur. Commencer à exister.

Martin Palisse poursuit son exploration intime et engagée des héritages qui nous façonnent et invite, cette fois, Stefan Kinsman, artiste complice virtuose de la roue Cyr, à croiser avec lui les empreintes laissées par leurs pères.

Dans un dialogue intime, à la fois brut et lumineux où le jonglage et la performance rencontrent le théâtre, les deux artistes interrogent les modèles hérités et inventent de nouvelles formes de relation fondées sur l’écoute, l’amitié, la douceur.

Portée par la mise en scène de David Gauchard, l’expérience à la fois physique et profondément humaine fait du cirque un espace de parole, de réparation et de transformation collective.

Durée 1h15 Conseillé + 10 ans

Navette Nexon Limoges Vendredi 22 mai départ à 19h30 .

Théâtre de l’Union 20 rue des Coopérateurs Limoges 87006 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

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English : Festival Mi/Mi Spectacle Commencer à exister

L’événement Festival Mi/Mi Spectacle Commencer à exister Limoges a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus