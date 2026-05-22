Du 11 au 14 juin 2026, le quartier de la Place de Clichy et du Boulevard de Clichy accueillera une nouvelle édition du festival Mix!Cité, consacrée à Joséphine Baker autour d’une thématique forte : « Des cabarets de jazz au rêve de la tribu arc-en-ciel ».

Du 7 mai au 7 juin – Dessine ta Joséphine

Concours de dessins pour les enfants de 5 à 15 ans, en hommage à Joséphine Baker

Nous proposons aux jeunes un concours “Dessine ta Joséphine” en partenariat avec la Librairie de Paris du 7 mai au 7 juin. Cette proposition invite les enfants à s’approprier de manière sensible et créative la figure de Joséphine Baker, et contribue à faire du festival un espace de participation, d’imaginaire et de transmission.

Les enfants et les adolescents déposent leur dessin à la Librairie de Paris, Place de Clichy.

Rendez-vous le samedi 13 juin à 12h pour la remise des prix par Marianne Bouillon-Baker, fille de Joséphine.



Mercredi 3 juin – La Table de Joséphine

20:30 : Célébrons ensemble l’anniversaire de Joséphine Baker

En prélude au festival, nous avons la joie de célébrer, le 120e anniversaire de Joséphine Baker, le 3 juin, avec une soirée festive organisée en partenariat avec des restaurateurs voisins de la Place de Clichy.

Intitulée Les Tables de la Fraternité Universelle de Joséphine, cette soirée propose un menu spécial et une surprise artistique, dans un esprit de convivialité, de partage et de soutien aux artistes qui se produiront pendant le festival.

Au-delà de la programmation artistique, le Festival Mix!Cité Place Clichy entend faire de cet hommage à Joséphine Baker un moment fort de lien social, de valorisation du territoire et de mobilisation citoyenne, au service d’un quartier vivant, ouvert et rassemblé.

Dîner solidaire au profit des artistes du festival et de l’association SOS Villages d’Enfants.

Choisissez votre restaurant !

Aux Dés Calés : 11 rue Hégésippe-Moreau 75018 (cuisine française)

Perlouse : 49 rue de Douai 75009 (produits de la mer)

Participation : 50 euros



Jeudi 11 juin – La mémoire

14h-17h : Parcours Joséphine Baker

Parcours culturel exceptionnel et unique « Joséphine Baker, du Casino de Paris aux Folies Bergère ».

Balade historique, patrimoniale et artistique avec l’artiste Brian Scott Bagley.

Nous cheminerons au fil de l’histoire de Joséphine Baker, du Casino de Paris aux Folies Bergère, à travers une traversée patrimoniale mettant en lumière les lieux, les mémoires et les résonances artistiques liées à son parcours.

Participation : 40 euros

18h-20h : Soirée d’Ouverture au Cinéma Pathé Wepler

Soirée d’ouverture au Cinéma Pathé Wepler.

Nous avons le plaisir de vous convier à la soirée d’inauguration de la 5e édition du Festival Mix!Cité.

L’occasion de vous présenter le programme de l’édition 2026

Un moment festif, d’échange de présentation et de témoignages des enfants de Joséphine Baker, Jean-Claude et Brian Bouillon-Baker. « Des cabarets de jazz au rêve de la tribu arc-en-ciel… »

RDV le 11 juin 2026 – 17h45 – Cinéma Pathé-Wepler (entrée 8 avenue de Clichy)

Vendredi 12 juin – La transmission

10h30-12h30 : L’Autre Joséphine

Projection-débat au Cinéma des Cinéastes autour du documentaire « L’autre Joséphine » de Philip Judith-Gozlin et Brian Bouillon-Baker.

Ce documentaire a été primé en 2025, au Festival International France-USA, Cannes D-Day.

Ce portrait intimiste retrace les facettes les moins connues de cette femme audacieuse et enthousiaste.

Participation : 7 euros

15h-17h : Atelier Collage & Écriture

Atelier animé par La Fille des Carnets autour de Joséphine Baker et de toutes ses facettes ; L’audace, l’énergie, la fantaisie, un brin d’extravagance, la foi en l’humanité, la fraternité universelle, le courage, la loyauté, l’amour…

Un rendez-vous pour créer ensemble et partager des récits en images et en mots.

A partir d’éléments glanés dans les magazines et journaux, je vous guiderai avec des propositions précises, thématiques et minutées.

Avec le collage, la tête se repose, les sens s’activent, le résultat des découpages est un prétexte à exprimer, à inventer et à raconter des histoires. Nous ferons parler les images !

RDV à 14h45 au 11, rue de Vintimile 75009 Paris

Participation : 40 euros



18h-22h : « Rue Bio Festive »

Fermée à la circulation, la rue s’animera toute la soirée, accueillant des concerts, des prestations d’artistes émergents.

Rejoignez-nous et profitez de ce moment de convivialité, pour discuter, découvrir de nouveaux talents, danser et chanter.

RDV sous la tente jaune et, à la buvette autour d’un verre, entre voisins et passants.

20h : « Street Show » de Brian Scott Bagley

Moment phare de la soirée, sur scène et dans la rue, « Street Show » de Brian Scott Bagley, l’artiste aux milles facettes.

Nous vous attendons nombreux, pour partager ce moment festif en hommage à Joséphine Baker.

Qui sera la plus belle Joséphine ?…

Samedi 13 juin – La liberté

11h-12h30 : Conférence Table Ronde « Jazz résilience & Liberté »

Conférence-table ronde à la Librairie de Paris « Jazz, résilience et liberté » avec Marianne Bouillon-Baker, Michèle Barbier, Yasmina Jaafar, Philippe Baudouin et Sylvain Gauthier.

RDV à la Librairie de Paris, place de Clichy. Entrée libre.

12h30-13h30 : Les Coulisses du Moulin Rouge au Féminin.

Les coulisses du Moulin Rouge au féminin, Joséphine, Mistinguett, La Goulue : trois icônes de liberté.

Découvrez l’histoire du Moulin Rouge à travers trois femmes artistes de cabaret dont le parcours continue d’inspirer aujourd’hui.

RDV devant le Moulin Rouge 15 minutes avant le début de la visite. Événement gratuit, sur réservation.

14h-18h : Atelier Enfants & Street Art

Ateliers enfants & street art avec les associations de quartier, Mômartre, Créarté, Home Sweet Môme et Seum.

Ateliers participatifs, créatifs, ludiques et joyeux.

RDV devant la 4e Pomme, bd de Clichy.

18h-22h : DJ Sets & Concert

DJ sets et concert avec Patrick Dada & Folken et Gâtinais Libre – Bd de Clichy devant la 4e pomme.

À 19h, artiste phare, Jérémy Kapone, à la guitare et au piano, influences Rock, Folk et Pop.Patrick

20h : French Cancan

French Cancan Participatif avec Brian Scott Bagley Bd de Clichy, devant le Moulin Rouge.

Venez nombreux ! Un moment festif ouvert à tous, même débutants !

A nous de danser le plus grand Cancan de l’histoire, avec les habitants, les passants, les touristes, de tous âges !

Dimanche 14 juin – L’héritage

11h-12h30 : Courts métrages « Cinéma & Handicap »

Projection au Cinéma des Cinéastes : 7 courts métrages associant Cinéma & Handicap primés au Festival Paris Courts Devant et KLACH!

Un événement qui fabrique de l’inclusion en rassemblant des talents en situation de handicap et des professionnels du cinéma émergent.

RDV au Cinéma des Cinéastes, événement gratuit, sur réservation.

14h-15h : Les Coulisses du Moulin Rouge au Féminin.

Les coulisses du Moulin Rouge au féminin, Joséphine, Mistinguett, La Goulue : trois icônes de liberté.

Découvrez l’histoire du Moulin Rouge à travers trois femmes artistes de cabaret dont le parcours continue d’inspirer aujourd’hui.

RDV devant le Moulin Rouge 15 minutes avant le début de la visite. Événement gratuit, sur réservation.

14h-18h : Atelier Enfants & Street Art

Ateliers enfants & street art avec les associations de quartier, Mômartre, Créarté, Home Sweet Môme et Seum.

Ateliers participatifs, créatifs, ludiques et joyeux.

RDV devant la 4e Pomme, bd de Clichy.

15h-16h30 : « Nous sommes tous les enfants de Joséphine »

Rencontre exceptionnelle « Nous sommes tous les enfants de Joséphine » avec les enfants de Joséphine Baker & l’artiste Brian Scott Bagley.

Médiation de la Compagnie Clarance – participation Studio On/Off.

16h-22h

Bal citoyen avec Impromptu Swing Boulevard de Clichy, devant le Moulin Rouge.

18h-22h

Thomas Gregoris Trio, Jazz ambiant instrumental, avec des reprises de Joséphine Baker. Avec Pierre-Loup Mollard au Saxophone ténor et Nil Navarro à la batterie

Playground, une guitare, une voix, rien de plus. Blues, Pop, Punk !

DJ sets et concert avec Gâtinais Libre et Dada Crew – Bd de Clichy devant la 4e pomme.

Tous les jours du 12 au 14 juin

Retrouvez la grande tente Mix!Cité.

14h – 22h : Place de Clichy

Vendredi 12 juin, rue Biot devant la Librairie de Paris

Samedi 13 et dimanche 14 juin, Boulevard de Clichy.

4 jours de musique, de culture et de partage autour de la Place de Clichy en hommage à Joséphine Baker.

Du jeudi 11 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://festivalplaceclichy.fr/ communication@festivalplaceclichy.fr https://www.facebook.com/festivalcitoyenplaceclichy/ https://www.facebook.com/festivalcitoyenplaceclichy/ Programme et réservation disponibles en ligne



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